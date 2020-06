Wybory 2020. Rafał Trzaskowski zebrał ponad 200 tys. podpisów

To już oficjalna informacja - nowemu kandydatowi KO w wyborach prezydenckich Rafałowi Trzaskowskiemu udało się zebrać ponad 100 tys. podpisów wymaganych do rejestracji. W niedzielę po południu liczba wzrosła do ponad 200 tys.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Wybory prezydenckie 2020. Rafał Trzaskowski zebrał wymaganą liczbę podpisów (PAP)