Wybory 2020. Rafał Trzaskowski chce pozwać TVP - słowo "przepraszam" ma paść 5 razy

Jak informuje "Gazeta Wyborcza", która jako pierwsza redakcja dotarła do pozwu, Rafał Trzaskowski ma domagać się przeprosin przez pięć dni przed głównym wydaniem "Wiadomości", a w przygotowanym oświadczeniu słowo "przepraszam" pada 5 razy. Oprócz tego chce, aby TVP wpłaciła 100 tysięcy na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Mimo to kandydat Platformy Obywatelskiej zamierza przyjechać w środę na Woronicza i debatować. "Trudno zakładać, że wybieramy się tam na równe starcie kandydatów w wyborach prezydenckich. Ale to być może niepowtarzalna okazja, by mieć 6 minut możliwości wypowiedzi w TVP na żywo. Obiecuję, że wykorzystam każdą sekundę" - pisał na Twitterze Rafał Trzaskowski.