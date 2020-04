WP Wiadomości Poczta TV ONLINE Program TV Menu Koronawirus informacje

Wideo Najnowsze wybory prezydenckie + 2 Jarosław Kaczyńskiradosław fogiel oprac. Piotr Białczyk 36 min. temu Wybory 2020. Radosław Fogiel: PiS nikogo do rozmów z opozycją nie upoważniało - Nie widzę powodów dla których prezes PiS miałby siadać do stołu z Borysem Budką - mówił w programie "Tłit" Radosław Fogiel. Wicerzecznik... Rozwiń panie pośle Czy Jarosław Kaczyński … Rozwiń Transkrypcja: panie pośle Czy Jarosław Kaczyński siądzie dostał z Borysem budką i czy jest umówiony na jakieś spotkanie negocjacyjne z przewodniczącym Platformy Obywatelskiej nic mi o tym nie wiadomo i prawdę mówiąc nie bardzo widzę powody dla których miałby ktokolwiek z kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości siadać do stołu z Borysem o której tarczy jakąś własną grę desperacko próbujący poradzić sobie z problemami jakich kandydatka napotyka w trakcie kampanii wyborczej A wczoraj go tą z Borysem budką usiadł Jarosław Gowin który dzisiaj w jednym z programów powiedział że prowadzi rozmowy z przewodniczącym Platformy wymienił całego obozu zjednoczonej prawicy Czy to jest prawda czy nie Jarosław Gowin nieporozumienie jest częścią albo zjednoczonej prawicy Mam nadzieję że tak pozostanie Mam nadzieję że nasi koledzy nie mają żadnych innych planów tego co wiem kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości nikogo to od rozmów nie upoważnia No Jarosław Gowin prowadzi te rozmowy bez upoważnienia kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości on twierdzi że jest inaczej że prowadzi te rozmowy nie wiem nieporozumienia a w imieniu zjednoczonej prawicy w ogóle Myślę że być może chodziło o panu premierowi gowinowi a rozmowy na temat ewentualnego poparcia jego propozycji zmiany Konstytucji Którą stroną podpisali się politycy Prawa i Sprawiedliwości z fryzjerem i do tego jeszcze propozycja która jest warta zainteresowania wybory za 2 lata dłuższa kadencja prezydenta Ale jedno krotna i Prawo i Sprawiedliwość wyraziło zainteresowanie groziło poparcie dla tego projektu pod warunkiem znalezienia od liczby głosów w parlamencie Myślę że pan premier Gowin to miał na myśli no aczkolwiek wczorajszy dzień mi pokazał że nigdy rozmówcy Próbowali go głównie wystrychnąć na dudka sugerując że rozmawiaj dotyczyły czegoś innego czy jakieś inne propozycje przedstawiając więc Myślę że to ślepa uliczka jest dość