Wybory 2020. Radosław Fogiel komentuje spot Rafała Trzaskowskiego. Ma zastrzeżenia

We wtorek pojawił się nowy spot wyborczy kandydata Koalicji Obywatelskiej Rafała Trzaskowskiego. W niespełna dwuminutowym materiale pokazano rozmowę przedstawicieli firmy z współpracującym z nią od 5 lat "Andrzejem". Wcześniej PiS zaprezentował wideo punktujące niekonsekwentne deklaracje Rafała Trzaskowskiego.

Do spotu Trzaskowskiego odniósł się wicerzecznik PiS Radosław Fogiel na antenie Polskiego Radia 24. Według niego film pokazuje "sposób myślenia opozycji" o polityce. Zwrócił uwagę na to, że miejsce akcji rozgrywa się w ciemnym ponurym pomieszczeniu przypominającym "komitet centralny partii z czasów minionych", a specjalna komisja przedstawiona w spocie "przesłuchuje" kandydata na prezydenta.

- Mam wrażenie graniczące z pewnością, że cały naród wybiera swojego prezydenta, a nie tajemnicze ciała - stwierdził wicerzecznik PiS. Odniósł się również do działań opozycji, która oskarża władzę m.in. o łamanie konstytucji.

- To, o czym mówi opozycja, czyli demokracja i konstytucja, to bardzo ważne rzeczy, ale w Polsce nie są one zagrożone. Trzeba o tym pamiętać, idąc na wybory. Zagłosować należy tak, żeby interesy każdego z nas, każdej rodziny były zabezpieczone - mówił Fogiel na antenie Polskiego Radia 24.