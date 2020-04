WP Wiadomości Poczta TV ONLINE Program TV Menu Koronawirus informacje

Koronawirus informacje Koronawirus mapa

Koronawirus mapa Polska

Polska Świat

Świat Społeczeństwo

Społeczeństwo Polityka

Polityka Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo Edukacja

Edukacja Tylko w WP

Tylko w WP Innowacje

Innowacje #DzieńdobryWP

#DzieńdobryWP Wideo

Wideo Najnowsze wybory prezydenckie + 2 janusz czapińskikoronawirus oprac. Magdalena Nałęcz 1 godzinę temu Wybory 2020. Psycholog społeczny mówi o "politycznym ukłonie" ministra Łukasza Szumowskiego - Mamy w Polsce teraz 3 plagi egipskie: jedna to koronawirus, druga to susza, która moim zdaniem da nam bardziej po plecach niż koronawirus,... Rozwiń A to z klasą polityczną spóźnił ch … Rozwiń Transkrypcja: A to z klasą polityczną spóźnił chociażby na wybory prezydenckie walka o to czy powinno się odbyć czy nie trwa cały czas teraz mówi się o wyborach korespondencyjnych jak ludzie b pryzmat tej całej wojny politycznej oceniać też klasę polityczną jak te całe epidemie to zamieszanie wpłynie na taką ocenę znaczy Myślę że nie przeciętny Polak będzie oceniał pracę polityczną nie po wyborach na kartce mówiący mamy w Polsce w tej chwili 3 plagi egipskie jedna to jest koronawirusa druga to jest susza gra Moim zdaniem najbardziej po plecach nawet niż chyba na jakimś No i trzecia flaga zapowiedziane korespondencyjne wybory majowe ale nie one będą decydować o stosunku Polaków do klasy politycznej tylko to jak sprawnie w tej nieprzewidywalne vistosi wirusowej zachowają się obecne władze a także jak odpowiedzialnie na zachowania obecnych władz według reagować opozycja nie wiemy w jakim kierunku to wszystko się rozwinie nie wiemy co będzie po wyborach nie wiemy jak będzie wyglądała rzeczywistość polityczna w związku z tym dzisiaj prorokować jak Polacy się będą odnosić do polityków zawsze się negatywnie a dla siebie większości No trudno panie profesorze bo tak z jednej strony mamy informacji o szpitalach w których jedna leków brakuje maseczek brakuje kombinezonów mamy informację zwiększającej się liczby zarażonych mamy informacje o tym że policjanci jednak masowy stawiają te te daty Polacy są zdenerwowanie dziwią się że zamyka im się lasy Ale z drugiej strony notowania Ministra Zdrowia są rekordowo wysokie także prezydent Andrzej Duda cieszy się ogromnym poparciem ja tej nie rozumiem Z jednej strony tego co widzę to co co czytam a z drugiej strony porównania z tego z tymi kabelkami w Excelu tymi słupkami poparcia Po pierwsze w ruda tak sobie tak szczerze mówiąc jako jedyny zobaczyć w dalszym ciągu pani on jest widoczny Polaków już chyba zapomniała część nazwisk innych kandydatów niektórzy mieli z nim konkurować się w wyborach więc Temu się akurat nie dziwię to on jest widoczny widoczny na państwa ekranie jedyny kandydat dalej minister Szumowski rzeczywiście i tylko sprawia chyba wrażenie ale jest bardzo rzetelny kolejnych działań podejmowanych przez Ministerstwo Zdrowia żeby ograniczyć zasięg i śmiertelność starszej zarazy Cieszyn zrobił polityczny niewątpliwie znaczy powiedział wybory się nie mogą odbyć się w maju te tradycyjne z pielgrzymka mi do urn wyborczych na koncesja z jego strony polegała na tym że dopuścił możliwość robienia wyborów w korespondencyjnych Polacy nie wiem jak zareagują na tę formę wyborów sądzę że frekwencja będzie naprawdę Micra zdecydowanie mniejsza niż dotychczas będziesz i dotychczas nie zbyt imponująca na tle innych na tle innych krajów ale to oczywiście włodarzy absolutnie nie interesuje ponieważ nie ma żadnego progów retencyjnego w tych wyborach nawet gdyby 10% tylko zagłosowało a prezydent Duda by wygrał Kto wygrał i tyle