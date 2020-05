Wybory 2020. Przemysław Czarnek ostro do opozycji. Krytykuje działania jednego z kandydatów

- Dajcie Polakom wybrać prezydenta kraju i nie ośmieszajcie się - zaapelował do opozycji członek sztabu wyborczego Andrzeja Dudy Przemysław Czarnek. Polityk jest zdania, że to Rafał Trzaskowski ponosi odpowiedzialność za nieprzeprowadzenie wyborów 10 maja.

- Dziś Władysław Kosiniak-Kamysz twierdzi, że wybory w ewentualnym terminie 28 czerwca to wybory w terminie nieznanym konstytucji (…). Jego pomysłem jest osiągnięcie ogólnopolitycznej zgody (…). A co my robimy, nad czym my pracujemy? Po co są te okrągłe stoły, na których jest PSL i są przedstawiciele PiS? - pytał podczas czwartkowej konferencji członek sztabu wyborczego Andrzeja Dudy Przemysław Czarnek.

Poseł PiS uważa, że dochodzi do "drwiny z państwa polskiego". - Dajcie Polakom wybrać prezydenta kraju i nie ośmieszajcie się - zaapelował do opozycji. I zaznaczył, że to Rafał Trzaskowski "powinien ponieść odpowiedzialność” za nieprzeprowadzenie wyborów 10 maja.

- Musimy zrobić wszystko, żeby 7 sierpnia nie doszło do wielkiego kryzysu konstytucyjnego - uznał Adam Bielan. Szef sztabu Andrzeja Dudy twierdzi, że "od wielu tygodni mamy do czynienia z kuriozalną sytuacją". - Opozycja robi wszystko, aby odebrać Polakom prawo do udziału w wyborach prezydenckich - uważa.

Bielan zapewnił też, że w sensie formalnym "nikt nie prowadzi kampanii wyborczej", a Andrzej Duda obecnie koncentruje się na "wypełnianiu swoich prezydenckich obowiązków". Polityk skomentował też ostatnie wypowiedzi Donalda Tuska. Zdaniem Bielana były premier stał się "zrzędliwym emerytem politycznym”, który "nie odgrywa większej roli" i "czai się" za Rafałem Trzaskowskim.

