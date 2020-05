Wybory 2020. Prezydent Andrzej Duda rozmawiał z marszałek Sejmu Elżbietą Witek

Wybory 2020. Prezydent spotkał się we wtorek z marszałek Sejmu Elżbietą Witek. Jak donosi portal 300polityka.pl, w środę Andrzej Duda chce rozmawiać telefonicznie z marszałkiem Senatu Tomaszem Grodzkim.

Według informacji portalu "Duda chce się zaangażować, by przeprowadzenie przez parlament nowego prawa wyborczego odbyło się w warunkach możliwie jak najszerszego, modelowego konsensusu politycznego". Prezydent miał namawiać Witek do tworzenia odpowiednich warunków w pracy Sejmu nad projektem. Nie chce, by wybór nowej głowy państwa był kwestionowany.