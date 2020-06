Wybory 2020. Prezydencki minister Paweł Mucha o obietnicach. "Mogą się pojawić nowe 'plusy'"

koniec jeszcze jeden wątek jedno pytanie czy minister Szumowski w tej chwili jest kulą u nogi dla prezydenta w jego kampanii minister Szumowski skupia się na kwestiach związanych ze zdrowiem to jest dzisiaj Wielkie Wyzwanie bo pan prezydent ma taką sytuację że z jednej strony tak jak pan mówi jest kandydatem w wyborach ale przede wszystkim te kwestie związane ze zdrowiem publicznym czy także z konsekwencjami społeczno-gospodarczymi są u niego na pierwszym miejscu to jest dzisiaj i plan do 1000000 miejsc pracy który przewidujemy w ramach wielkich projektów które pan prezydent realizuje wspólnie z rządem to są zmiany prawa ale także konkretne na które są inicjowane pobudzane przez pana prezydenta ale takim wyzwaniem cały czas jest też sytuacja epidemiczna i tutaj tak że pan prezydent współpracuje z miejscem posłowie No wypominają że mamy Rest widmo Jak to jak to dzisiaj stwierdzono Platformy Obywatelskiej posłowie które są kupione na które są zapłacone a nie ma tych respiratorów fizycznie tutaj Niewiadom czy są zagrała coś Dopiero dostanę tą sytuację tak że jeżeli spojrzymy na liczby zachorowań i na 1000000 mieszkańca jeżeli spojrzymy na przygotowanie szpitali jednoimiennych jeżeli spojrzymy na liczba respiratorów to na całe szczęście w Polsce przebieg epidemii jest taki że żadnych zagrożeń tego rodzaju jak te obrazki tragiczne z Europy Zachodniej niektóre znamy nie ma więc wiemy że tutaj te działania które są podejmowane przez rząd od samego początku epidemii też byśmy chcieli żeby respiratory za które są zapłacone jednak w Polsce były na tak zwany wszelki wypadek bo nie wiem co się będzie działo we wrześniu pani miejsce na koniec jeszcze raz z nim jeszcze raz jest jeszcze organizują to procedury na nie Kancelaria Prezydenta tutaj złość Ale ja pytam o wymiar wymiar polityczny tego pani mistrza Na koniec jeszcze tylko i wyłącznie kwestia bo wiem że że czas goni także pana pytanie kluczowe Czy prezydent jeszcze zamierza jakąś dużą konwencję zorganizować przed tą pierwszą turę czy zapowiedzi jakiś nowy program powiedzieć jakąś nową obietnicę dać jeszcze wyborcom żeby spróbować podbić podbić się te słupki sondażowe mamy zaprezentowany 1 Maja obronimy Polska plus ale ten program został uzupełniony tak że tymi zapowiedziami pana prezydenta jeżeli chodzi o plan Dudy mamy Kartę Rodziny To wszystko są elementy które razem że prezentacja konsekwentnie dalej w polskiej prawy sprawy prowadzić w takim przekonaniu że właśnie kryte dla polskiej rodziny społeczna gospodarka rynkowa w takim ujęciu realnym nie tylko pewnej definicji w Konstytucji to są dla niego priorytety związane także z wyjściem z kryzysu Który dzisiaj jest wywołany covid 19 w taki karta rodziny jest ostatnio obietnicą prezydenta Dudy i więcej obrotnica do Warszawy i będziemy zgłaszać i tutaj nie jest mowa obietnica halo wiarygodności też o tym że pan prezydent to co zapowiada To realizuje i Jesteśmy przekonani ten program zaprezentowany przez ma prezydenta jest dobrym programem dla pomoc ale będzie jeszcze jakiś jeden plus czy już nie będzie żadnych plusów plusy cały czas ci pojawiają i kolejne się pojawiać mogą że nie mogą się jeszcze pojawić jak przed przed przed przed wyborami Pierwsza czy druga tura raczej panie redaktorze jeżeli będą kolejne projekty kierowane do prac parlamentarnych Czy kolejne także inicjatywy to pan prezydent będzie przedstawiał zapraszamy pana prezydenta także tutaj do Wirtualnej Polski chętnie byśmy z panem prezydentem porozmawiali jeśli pan prezydent chce przyjść do największego portalu w tym kraju to Studio Skype czeka na niego Mam nadzieję że pan minister Dziękuję za zaproszenie jest przeproszę pana redaktora ale oczywiście szansa zawsze jest ale już 5 minut przed limit czasowy który który przewidywaliśmy na tę rozmowę A ja mam też kolejne spotkania rozmawiam z Pałacu Oczywiście że jest szansa żeby takie spotkania czy wywiady miały miejsce Zresztą prezent dzisiaj w Polsce wśród wyborców i bardzo chętnie także wypada się dla mediów ale ja przypomnę jest to pan prezydent który jako pierwszy był w każdym polskim powiecie i ta bliskość z ludźmi bezpośredni na tak to też jest jeden z atutów tej prezydentów