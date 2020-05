Wybory 2020. Polacy wolą głosować tradycyjnie. Nowy sondaż

Gdyby wybory odbyły się na przełomie czerwca i lipca w formie mieszanej, a więc każdy mógłby oddać głos zarówno tradycyjnie, jak i pocztowo, to zdecydowana większość Polaków na obecną chwilę ma zamiar wybrać się osobiście do lokalów wyborczych.

Wybory prezydenckie 2020. Polacy chcą głosować przy urnach

- Korespondencyjne głosowanie deklaruje prawie co czwarta osoba w wieku od 25 do 34 lat i co piąta z wykształceniem średnim. Rzadziej niż ogół respondentów na taką formę udziału w wyborach zdecydowane są osoby z miast liczących od 100 tys. do 199 tys. mieszkańców (co dziesiąta z nich) oraz zarabiające od 2001 do 3000 zł (12%) - mówi o wynikach sondażu zamówionego przez "Rzeczpospolitą" Adam Jastrzębski, Senior Project Manager w SW Research.