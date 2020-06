Wybory 2020. Po debacie w TVP nauczyciele sami wywołują kandydatów do tablicy. Pytają o edukację

Przypomnijmy: podczas debaty prezydenckiej w TVP padło pytanie: "Czy jest pan za umożliwieniem przygotowania do pierwszej komunii świętej na lekcjach religii w szkole?". Jedyne, które dotyczyło edukacji.

Nauczyciele byli wówczas oburzeni, o czym pisaliśmy w Wirtualnej Polsce. Teraz reagują - inicjatywa "Protest z Wykrzyknikiem rusza z projektem "Kandydaci pod lupą". To kontynuacja akcji prowadzonej przez tę grupę przed jesiennymi wyborami.

- W zeszłym tygodniu prezentowaliśmy elementy programów wyborczych kandydatów na prezydenta dotyczące edukacji, a od dzisiaj proponujemy rodzaj debaty prezydenckiej, w której zadajemy ważne pytania o edukację, których ewidentnie zabrakło w debacie zorganizowanej przez Telewizję Polską - mówi WP Anna Schmidt-Fic, przedstawicielka grupy "Protest z Wykrzyknikiem". Pytania i odpowiedzi publikowane są na Facebooku inicjatywy. - Dzięki specyfice Facebooka, w komentarzach tworzy się pole do polemiki i dyskusji. Jesteśmy ciekawi, czy kandydaci wykorzystają taką możliwość - dodaje nasza rozmówczyni.

Wybory prezydenckie. Andrzej Duda nie odpowiedział nauczycielom

Na pytania odpowiedzieli wszyscy kandydaci, do których zwrócili się nauczyciele - wyjątkiem jest urzędujący prezydent Andrzej Duda. - To bardzo smutne, że prezydent naszego kraju, ubiegający się ponownie o to stanowisko, jawnie i bezceremonialnie lekceważy nauczycieli. Choć niestety dostrzegamy w tym pewną konsekwencję - mówi Anna Schmidt-Fic.