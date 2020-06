Wybory 2020. Paulina Kosiniak-Kamysz nie towarzyszyła mężowi podczas ogłoszenia wyników

Według sondażu late poll od Ipsos Władysław Kosiniak-Kamysz w wyborach prezydenckich 2020 zdobył 2,5 proc. głosów. Z kolei podane w ciągu dnia przez PKW wyniki cząstkowe (z 99,77 proc. obwodów głosowania) wyborów informują o 2,37-procentowym poparciu dla prezesa PSL . Tym samym uplasował się on na piątym miejscu wśród kandydatów (najwięcej głosów zdobył Andrzej Duda , po nim Rafał Trzaskowski Szymon Hołownia, Krzysztof Bosak ).

Paulina Kosiniak-Kamysz nie towarzyszyła mężowi w czasie wieczoru wyborczego. Wybory 2020

W dniu wyborów prezydenckich, 28 czerwca 2020, Paulina Kosiniak-Kamysz wybrała się z mężem rano do lokalu wyborczego, by oddać głos. W wieczór wyborczy żona Władysława Kosiniaka-Kamysza, kandydata na prezydenta, nie towarzyszyła jednak mężowi. Co się stało?