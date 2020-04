Wybory 2020. Oświadczenie prezydenta Andrzeja Dudy. "Nie ma mowy o prywatyzacji publicznych szpitali"

Jego zdaniem w czasie pandemii publiczna służba zdrowia radzi sobie dobrze . - Ważne jest to, by istniała i wszyscy mieli jednakowy dostęp do świadczeń - zaznaczył. Duda podkreślił, że "walczymy z epidemią koronawirusa nie tylko na świecie, ale i w Polsce".

Wybory prezydenckie 2020. Andrzej Duda podpisał deklarację dotyczącą służby zdrowia

- Patrzę na to przez pryzmat ostatnich kilkunastu lat. Pomysły przede wszystkim PO, rządu Donalda Tuska, by komercjalizować i prywatyzować służbę zdrowia, były bardzo silne. Ówczesny prezydent prof. Lech Kaczyński silnie sprzeciwiał się tej komercjalizacji, która miała prowadzić do prywatyzacji - przypomniał Duda. I zaznaczył, że on sam wtedy "bronił służby zdrowia w Senacie" z prof. Zbigniewem Religą.