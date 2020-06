Wybory 2020. Opozycja bije na alarm. Chodzi o zasady debaty TVP

W tym tygodniu ma odbyć debata na antenie TVP. Do sztabów kandydatów na prezydenta zostały wysłane zaproszenia, ale opozycji nie podobają się wszystkie zasady telewizyjnej rywalizacji.

Wybory 2020. Opozycja o debacie TVP

Cezary Tomczyk i Marcin Kierwiński z PO przedstawili na konferencji prasowej fragmenty zaproszenia z TVP. Sztaby mają najpierw je zaakceptować, by potem poznać wszystkie zasady debaty. Co więcej, pojawił się również zapis, że "odpowiedzi kandydatów nie na temat mogą być przerywane przez prowadzącego (w tej roli Michał Adamczyk - przyp. red.) nawet wielokrotnie". Może to się odbyć nawet kosztem czasu przysługującego politykowi.