Wybory 2020. Nowy spot Rafała Trzaskowskiego w prezydenckim formacie. "Wierzę w Polskę, która jest dla wszystkich"

Wirtualna Polska jako pierwsza publikuje nowy spot wyborczy Rafała Trzaskowskiego. Wystąpili w nim wyborcy kandydata na prezydenta, reprezentujący różne grupy społeczne i zawodowe. Kandydat Koalicji Obywatelskiej rozpoczyna nowy etap kampanii, którego jednym z elementów jest wezwanie Andrzeja Dudy do wzięcia udziału w debacie organizowanej m.in. przez Wirtualną Polskę. Trzaskowski Dudę nazywa... "cykorem".

"Bardzo często pytają mnie, co jest dla mnie ważne, w co wierzę. Wierzę w Polskę, która jest jedna dla wszystkich. Wierzę w Polskę równych szans. W Polskę wolną od kłamstwa. Wierzę w Polskę, w której nie ma lepszych i gorszych, nie ma równych i równiejszych. Gdzie silniejsi pomagają słabszym. Wierzę w Polskę, gdzie otwarta dłoń wygrywa z zaciśniętą pięścią" - mówi Rafał Trzaskowski w nowym, prawie dwuminutowym spocie, który w skróconej wersji ma być emitowany w największych stacjach telewizyjnych. Wirtualna Polska publikuje go premierowo.

Spot można obejrzeć tutaj:

Razem z politykiem, fragmenty przemówienia z wrocławskiego rynku, gdzie zgromadziły się tysiące ludzi (to był jak dotąd największy sukces frekwencyjny Trzaskowskiego w tej kampanii), powtarzają zwykli obywatele i zadeklarowani wyborcy kandydata na prezydenta, którzy zgodzili się wziąć udział w klipie.

"Wierzę w Polskę w Unii Europejskiej, która szuka partnerów, a nie wrogów. Zbudujemy Polskę uczciwą, wolną od podziałów. Najwyższy czas zmienić Polskę i zmienimy to razem. Wygramy!" - mówi Trzaskowski w spocie. Dalej jego wyborcy - seniorzy, młodzi, przedstawiciele nauczycieli, mniejszości etnicznych, osoby z niepełnosprawnościami - przyznają, dlaczego popierają kandydata KO.

Wybory prezydenckie 2020. Nowy etap kampanii Rafała Trzaskowskiego

Rozmówcy Wirtualnej Polski ze sztabu kandydata Koalicji Obywatelskiej podkreślają, że Rafał Trzaskowski po ogłoszeniu wyników w niedzielę wieczorem rozpoczął nowy etap kampanii prezydenckiej.

Polityk PO skupia się teraz na objeździe mniejszych miast i miasteczek, rezygnując z otwartych, wielkich wieców wyborczych w metropoliach. Jego sztab stawia także na nową odsłonę kampanii outdoorowej z nowymi billboardami, które od poniedziałku są rozwieszane w całym kraju.

Wybory prezydenckie 2020. Duda nie chce debaty, Trzaskowski wzywa do rozmowy

Rafał Trzaskowski politycznie "rozgrywa" także kwestię prezydenckiej debaty, którą zamierzają zorganizować wspólnie Wirtualna Polska, Onet i TVN24. Kandydat KO wzywa Andrzeja Dudę, by wziął udział w tej debacie - póki co głowa państwa nie chce się zgodzić. Platforma Obywatelska nazywa to "tchórzostwem".

Temat debaty zdominował kampanię prezydencką - zwłaszcza w mediach społecznościowych - i sztab Trzaskowskiego chce to wykorzystać.

- Mam nadzieję, że pan prezydent Andrzej Duda weźmie udział w tej debacie, dlatego, że dzisiaj przed nami jest tyle problemów do rozwiązania, że trzeba porozmawiać. Myślę, że każdy, kto kandyduje, aspiruje na urząd Prezydenta RP, musi podjąć to wyzwanie - mówił we wtorek Rafał Trzaskowski podczas wyborczego spotkania w Tczewie.

Szef PO Borys Budka dodał zaś: - Nie wyobrażam sobie, żeby Zwierzchnik Sił Zbrojnych, człowiek, który w czasach kryzysu, próby, ma wykazać się odwagą, aż tak tchórzył. Jeśli nie stanie do debaty, okaże się człowiekiem, który stchórzył na finiszu kampanii.