Wybory 2020. Niepełnosprawna kobieta została wykluczona z fundacji, bo popierała Andrzeja Dudę? Prezydent: "Brak słów"

Głowa państwa odniosła się również do rzekomej sytuacji, że niepełnosprawna kobieta została wykluczona z fundacji, bo popierała jego osobę. Chodzi o Annę Derewienko. - Brak słów. Jeśli ktoś prześladuje z powodów politycznych, to jest koszmarne zachowanie, niedopuszczalne - ocenił Duda. Dodał również, że miała za tym stać radna PO z Bydgoszczy i "przez to poszkodowana artystka nie może otrzymywać pomocy z fundacji".

Wybory prezydenckie 2020. Andrzej Duda o medialnych atakach

Wybory 2020. Prezydent krytycznie o Rafale Trzaskowskim

Oberwało się również rywalowi prezydenta. - Potrzebne jest współdziałanie. Praca nad tymi rozwiązaniami, które będziemy wdrażali, a nie walki, kłótnia, przeszkadzanie sobie nawzajem, konkurencja polityczna i próby obalania rządu, a jestem przekonany, że jeżeli dzisiaj do władzy doszedłby człowiek PO, taki jak pan Rafał Trzaskowski, to niestety ten efekt będzie opłakany - skomentował.

Duda odniósł się również do szczepień. Twierdzi, że jego poprzednia wypowiedź została zmanipulowana. - Nie jestem antyszczepionkowcem. Podchodzę do tego zdroworozsądkowo. Są np. szczepienia przeciwko grypie. Ja się nigdy nie szczepiłem. U innych skutki były różne. Koronawirus to taki rodzaj grupy, tylko groźniejszej, ostrzejszej i mocniejszych symptomach. Tak to rozumiem. Mówię "nie" obowiązkowym szczepieniom. Chcę, żeby Polacy mieli jak najszybciej wybór. Nie chcę, żeby to było obligatoryjne - tłumaczył.