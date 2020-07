Wybory 2020. Najnowszy sondaż prezydencki. Rafał Trzaskowski o włos wygrywa z Andrzejem Dudą

Wybory 2020. Najnowszy sondaż prezydencki. Rafał Trzaskowski lepszy wśród zdecydowanych i niezdecydowanych

W drugiej wersji sondażu zostały uwzględnione tylko osoby zdecydowane. W takim wariancie kandydat Koalicji Obywatelskiej również może liczyć na zwycięstwo. Popiera go 50,9 proc. badanych. 49,1 proc. nie zapewni obecnie urzędującemu prezydentowi reelekcji. Spodziewana frekwencja wyniosłaby 66,2 proc.

Trzaskowski ma również inne powody do zadowolenia. Wśród osób, które po raz pierwszy oddadzą swój głos w niedzielnych wyborach, popiera go 53 proc. osób. Dudę poparłoby jedynie 34 proc. badanych. Z badania wynika jednak, że to prezydent wygrał walkę o wyborców Krzysztofa Bosaka. Głowa państwa może liczyć na 59 proc. ankietowanych, a jego rywal na 24 proc. Sondaż został przeprowadzony 9 lipca metodą CATI na próbie 1100 osób.