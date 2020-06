Wybory 2020. Ministerstwo Zdrowia i GIS wydają zalecenia dla komisji wyborczych

Wybory 2020. Lokale wyborcze będą regularnie wietrzone

Przed wejściem do lokalu wyborczego, w widocznym miejscu, zostaną umieszczone płyny do dezynfekcji rąk - i tutaj GIS rekomenduje ich użycie. Jeśli jednak wyborca zrezygnuje z takiej możliwości, to Główny Inspektor Sanitarny zaleca wcześniejsze zaopatrzenie się w jednorazowe rękawiczki. Powinno się je założyć tuż przed wejściem do lokalu wyborczego, a po wyjściu zdjąć je i wyrzucić do postawionego przed lokalem wyborczym kosza na śmieci