Wideo Najnowsze Andrzej Duda + 2 wybory prezydenckiemarek migalski oprac. Krystian Winogrodzki 4 godziny temu Wybory 2020. Marek Migalski o jednym rywalu z opozycji dla Andrzeja Dudy - Jeden wspólny kandydat to byłaby fantastyczna wiadomość dla Andrzeja Dudy i obozu władzy. Takie zjednoczenie powoduje, że zawsze jakaś... Rozwiń A gdyby padła propozycja jednego k … Rozwiń Transkrypcja: A gdyby padła propozycja jednego kandydata dla całej opozycji no bo w końcu senat został odbity przez opozycję właśnie tą jednością to byłaby fantastyczna wiadomość do Andrzeja Dudy taki idzie ten kandydat wszystkich opozycjonistów doszło No trudno wtedy sobie naszą wyobraźnię wiem czy tam wchodził by też Krzysztof włosy do tego czy też nie ale to jest fantastyczna wiadomość do obozu władzy dlatego że takie zjednoczenie zawsze powoduje że jakaś Część wyborców na takiego Zjednoczonego kandydata Nie głosuję dlatego że jeśli to jego wrażenie że to napisał mógłby być Rafał Trzaskowski No to po prostu Cześć wyborców Roberta Biedronia Szymona hołowni czy to jest Władysława kosiniaka-kamysza po postaci go nie zagłosuję z Jaki znany sobie powodu bo to jest jakiś znany sobie powodów głosują na tej na tą trójkę a nie na kandydata platform więc z tego typu dodawanie w policji nigdy się nie sprawdza zawsze to mówię że już polityce 10 plus 5 plus 5 nigdy nie daje 20 czasami daje 30 czasami daje 15 czasami daje 10 jest takie łatwe że po prostu porozumiemy się wystaw mi to kandydata I on w pierwszej turze pokonał Andrzeja Dudę Nie tego typu syna już prawie na pewno gwarantuje Andrzejowi Dudzie Zwycięstwa w pierwszej turze czy zadań opozycję doprowadzenie do drugiej tury tatą że w drugiej turze dopiero zaczną się dzieci różne rzeczy i wtedy może może dochodzi do tego typu porozumień prezentacji wspólnej i wzajemnego Popiel Ale dopiero po pierwszej turze panie profesorze Mówi pan że z każdym tygodniem będzie Andrzejowi Dudzie coraz trudniej wygrać ale to ma związek na przykład protestem przedsiębiorców którzy już szykują się na sobotę ze swoimi reakcjami to już wiem że górnicy ze Śląska też mają zanadrzu plany żeby przyjechać do Warszawy i protestować To jest cały cały spektakl z tego typu oczekiwanych problemów ekonomicznych społecznych psychicznych by o tym bo my nie rozmawiamy Ale przecież epidemia również odbija się bardzo mocno zdrowiu ludzi na takie samopoczuciu to wszystko musi z powodować pewne będę tąpnięcie nastrojów i o ile na początku wydawało się że władza jest z tym który nas obrony przed wirusami To dzisiaj już widzimy że sama sytuacja kiedy mi to może nie jest tragiczna ale konsekwencje ekonomiczne i społeczne będą bardzo głębokie Do tego dochodzi pewna nie poważność Andrzeja Dudy znaczy on się nie tak jak mówiliśmy o tym że nie sprawdziła się Małgorzata kidawa-błońska to jest prawdą nie sprawdza się w moim przekonaniu i też jakimś jakoś śmieszność on gdzieś przebija klawiatura Roberta Biedronia który nie rozumiał że sytuacja jest pospolity to też Andrzej Duda jakby nie zrozumiał powagi sytuacji jego występy na tiktoku jego pseudo rapowanie to pokazuje go jako osobę to niepoważne co może zacząć się w poważnej sytuacji jaką mamy zacząć dla niego negatywnie odbija się na jego notowaniach zwłaszcza więc tutaj Myślę że już również ten aspekt jakoś mnie do Andrzeja Dudy do obecnej sytuacji może grać na 1