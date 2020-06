Wybory 2020. Małgorzata Trzaskowska o wierze i decyzji ws. pierwszej komunii syna

Podczas rozmowy pojawiła się również kwestia pierwszej komunii syna, Stanisława. Małgorzata Trzaskowska oświadczyła, że nie przystąpi do sakramentu, co odbiło się szerokim echem w mediach. Teraz przyznaje, że nie żałuje swojej wypowiedzi.

- Będę zawsze mówić prawdę, nawet jeśli komuś może się to nie spodobać. Kwestie wiary są osobistą sprawą każdego człowieka. Pochodzę z rodziny, która czynnie udzielała się w życiu Kościoła. To dla mnie ważna sprawa. Dzieci w przyszłości same zdecydują o swojej relacji z Kościołem - tłumaczyła w wywiadzie dla "Dziennika Zachodniego".

I dodaje, że jest osobą wierzącą. - Wiara jest dla mnie istotnym elementem życia. Wierzę, że w każdym człowieku jest dobro. Również w tych ludziach, z których wylewa się hejt. Wierzę, że papież Franciszek pragnie odmienić kościół i oczyścić go ze stawianych mu powszechnie zarzutów, aby mógł sprostać wyzwaniom współczesności. Ważne jest dla mnie również to, żeby nie narzucać swojej wiary innym - tłumaczyła Małgorzata Trzaskowska w rozmowie z "Dziennikiem Zachodnim".

Małgorzata Trzaskowska o mężu: wsiąkł w Śląsk

Pytana o to, jakimi są rodzicami żona polityka PO stwierdza, że to ona "trzyma dryl w domu i jest trochę złym policjantem". - Wymagam sporo od siebie i innych. Wyniosłam to z domu rodzinnego, gdzie mama utrzymywała śląski porządek. Tata uczy dzieci miłości do książek i zachęca do rozwijania pasji, a ja robię wszystko, aby to dzieciom umożliwić i je rozwinąć - opowiadała Trzaskowska.