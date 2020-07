Wybory 2020. Lista kandydatów na prezydenta i ich program wyborczy. Na kogo głosować w wyborach prezydenckich?

Wybory 2020. Kiedy druga tura?

Na karcie do głosowania umieszczone będą dwa alfabetycznie ułożone nazwiska kandydatów startujących w drugiej turze wyborów prezydenckich. Aby oddać ważny głos należy postawić "X" w kratce przy nazwisku kandydata. Muszą to być dwie przecinające się linie.

Karta powinna być ostemplowana pieczęcią obwodowej komisji wyborczej oraz mieć wydrukowany odcisk pieczęci Państwowej Komisji Wyborczej. Należy na to zwrócić szczególną uwagę, gdyż jeśli na karcie do głosowania nie będzie którejś z pieczęci, to nasz głos nie będzie ważny.