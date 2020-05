Wybory 2020. List Jadwigi Emilewicz do polityków Porozumienia. "Nowa formuła"

"Ostatnie sześć tygodni to najbardziej burzliwy czas w historii naszego ugrupowania i naszej Ojczyzny w okresie rządów Zjednoczonej Prawicy. Dziękuję za wszystkie słowa wsparcia, które od Was otrzymałam" - napisała Jadwiga Emilewicz w liście, do którego dotarł polsatnews.pl. Podkreśliła również znaczenie właściwej organizacji i procedur przy decyzjach, które podejmują ciała statutowe partii.

Zdaniem autorki listu, Porozumienie "potrzebuje nowej formuły". "Doceniając ogromną rolę Was wszystkich uważam, że to powinien być nasz wspólny cel, by Porozumienie wzrastało w swoich ideałach założycielskich. Tylko w ten sposób zbudujemy jeszcze silniejszą formację, która ukształtuje przyszłość polskiej prawicy" - napisała Emilewicz do członków swojej partii.