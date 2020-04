Wybory 2020. Krzysztof Szczerski po spotkaniu Andrzeja Dudy z Jarosławem Gowinem. "Poszło dobrze"

Szef gabinetu prezydenta dostał zapewnienie, że Porozumienie chce pracować nad "sukcesem" Andrzeja Dudy w wyborach prezydenckich. - To było ważne spotkanie. Jesteśmy bliżej zrozumienia swoich wzajemnych racji - podkreślił.

Szczerski zaznaczył, że prezydentowi zależy na tym, żeby "zachować stabilność państwa polskiego i ciągłość władzy publicznej". - Najważniejsze jest, żebyśmy zmieścili się w konstytucyjnych ramach - powiedział. Jego zdaniem nie ma "odejścia od kadencyjności władz wybieranych w wyborach powszechnych przez naród". - To fundament naszego ustroju - uważa Szczerski.

Wybory 2020. Jarosław Gowin skomentował spotkanie z Andrzejem Dudą

Szef gabinetu Andrzeja Duda w ramach podawania przykładu rozważał wariant z opozycyjnym liderem sondaży. - Co by było, gdyby władza wprowadziła stan nadzwyczajny, żeby je [wybory - red.] odsunąć? To właśnie przed takim działaniem broni konstytucja - uznał.