Wybory 2020. Kamil Bortniczuk zdziwiony atakiem opozycyjnych kandydatów na Andrzeja Dudę

Wybory 2020. Kamil Bortniczuk krytykuje Rafała Trzaskowskiego

Bortniczuk odniósł się również do ostrego przekazu, który kierowany jest w stronę Trzaskowskiego. - Dość oszczędnie operuje prawdą w tej kampanii albo zasłania się niepamięcią. Chwali się tym, ile zna języków, ale we wszystkim konsekwentnie milczy. Na ostatnie tygodnie założył maskę - tłumaczył. Kontynuując opis kandydata KO dodał, że odpowiada na pytania "inaczej, niż miało to miejsce rok czy trzy lata temu".