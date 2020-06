Bon turystyczny na każde dziecko. Kiedy wejdzie w życie?

Kto dostanie bon turystyczny?

Bon turystyczny otrzymają rodziny, które mają dzieci. Na każde dziecko do 18. roku życia będzie przysługiwało jednorazowo 500 zł. Rodziny, w których jest dziecko niepełnosprawne, dostaną dodatkowo świadczenie uzupełniające w wysokości 500 zł – łącznie będzie im więc przysługiwało 1000 zł.

Bon turystyczny będzie miał formę elektroniczną. Za pomocą bonu turystycznego będzie można płacić za pobyt w hotelu, pensjonacie lub gospodarstwie agroturystycznym. Bon turystyczny będzie można też wykorzystać na opłacenie imprezy realizowanej przez przedsiębiorcę lub organizację pożytku publicznego na terenie kraju. Może to być kolonia, obóz sportowy, harcerski czy rekreacyjny.

Kiedy bon turystyczny wejdzie w życie?

Według zapowiedzi rządu bon turystyczny trafi do polskich rodzin jeszcze na wakacjach. Jeśli ktoś nie da rady wykorzystać bonu w tym roku, ma na to czas do końca marca 2022 roku.