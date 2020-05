Wybory 2020. Kamil Bortniczuk o Szymonie Hołowni. Mówi o scenariuszu ukraińskim

popatrz mi jeszcze na chwilę na tę grę która przed nami w zjednoczonej prawicy macie ból głowy że na drugie miejsce z dość dużym poparciem wyszedł Szymon Hołownia i to on w tej chwili wydaje się najpoważniejszym kandydatem Andrzeja Dudy czy ból głowy to za dużo powiedziane ja powtarzam już na przestrzeni wielu wielu miesięcy Kiedy mówimy o reelekcję Andrzeja Dudy i o tej kampanii państwa że my przede wszystkim Biskupiec na kampanię Andrzeja Dudy powinniśmy pracować nad tym aby rzetelna informacja dotarła do Polaków rzetelna informacja o tym co prezydent Duda przestanie 5 lat a jak pana za nie będę czekał na informacje od a Wynika to poparcie rosnące szybko poparcie dla Szymona hołowni już roku Dokończ zdanie że tylko prezydent współpracujący z rządem może wywiązać się z jakichkolwiek bardzo niewiele narzędzi dotyczących wydatkowania środków w swoich rękach bezpośrednio jeżeli żądanie współpracuje bo Wszystkie te obietnice wyborcze można między bajki włożyć natomiast czego dowodem jest rosnąca uważam że jest dowodem na słabość polityków opozycji bo to Szymon Hołownia niech politykiem niektórzy możesz do kandydat jednej ze stacji telewizyjnych sandlot show-biznesu niektórzy wskazują że była próba czy jest ciągle próba powtórzenia scenariusza ukraińskiego gdzie prezydentem został komik znany z serialu komediowego Ja myślę że polska demokracja jest zbyt na to aby pozwolić na nam że istnieje pewien pewna jest górna granica w wyniku tego typu egzotycznego mimo wszystko kandydata który nie wychodzi z klasy politycznej nie jest politykiem a zajmował się przez całe życie czymś zupełnie innym bierze polska demokracja i znacznie bardziej dojrzali demokracja ukraińska i że do kolejnych wzrostów ponad pewien poziom Szymona hołowni nie dojdzie