Wideo Najnowsze wybory prezydenckie + 3 Łukasz SzumowskiKamil Bortniczukkoronawirus wybory oprac. Karolina Kołodziejczyk 1 godzinę temu Wybory 2020. Kamil Bortniczuk o analizach ministra Szumowskiego: co do zasady biorę je pod uwagę Kamil Bortniczuk był gościem Marka Kacprzaka w programie "Tłit" Wirtualnej Polski. Polityk Porozumienia był pytany o to, czy jako członek... Rozwiń Muszę zapytać o to czy pan jako cz … Rozwiń Transkrypcja: Muszę zapytać o to czy pan jako członek porozumienia jako członek partii która jest w Galicji rządzącej ceni sobie wszystkie analizy i zdanie Łukasza szumowskiego co co do zasady gdy biorę je pod uwagę natomiast Słyszał pan przed chwilą to sam powiedziałem że ulepić mi trochę panice w tym zakresie A mój pogląd nie jest zbieżny do z co mówił minister Szumowski w kontekście możliwości organizacja w organizacji wyborów tradycyjnych większość dlatego właśnie dlatego że Łukasz Szumowski co mogę to normalne głosowanie w lokalach wyborczych najwcześniej za 2 lat a mimo to w tej propozycji jest tak naprawdę normalne wybory a korespondencyjny głosowanie tylko dla chętnych Czyli co zdaniem Ministra Zdrowia się już nie liczę ja myślę że się liczy Ja myślę że minister zdrowia będzie miał tej gdy kluczową rolę do odegrania w zakresie zaproponowania właśnie specjalnych warunków przeprowadzania tych wyborów jedna osoba w jednym czasie mogła być w lokalu wyborczym Alba Bytom lokale wyborcze były większe to jest specjalnych procedur które powinny być stosowane przy chodzeniu Ale to w takim razie miłej nocki masz już później jak już złożyliście cały projekt ustawy czy z nim ta ustawa Wyborcza nowa nie była konsultowana minister Szumowski jesteś posłem więc przede wszystkim będzie mógł się wypowiedzieć do głosowania liczyć w debacie sejmowej dzisiaj już będziemy rozpoczęli prace nad ustawą ja nie mam wiedzy czy była konsultowana czy nie zakładam że była bo minister Szumowski jest zbyt dużą rolę w ostatnim czasie odgrywa w życiu publicznym w Polsce aby nie konsultować z nim tego typu Ustaw Myślę że dzisiaj już nikt nie miał wątpliwości usłyszymy zdaniem ministra szumowskiego na temat za prezent czyli rozumiem że ma pan tylko przekonania ale pewności nie że Łukasza nocna linia prosta też nigdy o ten o to nie pytałem i też nie brałem bezpośrednich przy tworzeniu tej ustawy więc najzwyczajniej w świecie nie mam tak A to miasto to moje przekonanie które wyraziłem kilka minut temu że uważam że 2 dni temu wybory mogły zostać dobrze sobie dane w Polsce i Polacy mogli wziąć w nich udział i skoro mogą codziennie normalnie możemy na nowo odbierać galerie handlowe za chwilę szereg innych punktów usługowych skoro możemy oznaczać gospodarkę skoro ekspedienci w sklepach muszą codziennie przychodzić do pracy klientów to nie widzę powodu aby członkowi komisji wyborczych nie jednego dnia do tej pracy i przy zachowaniu środków bezpieczeństwa obsłużyć kilkuset wyborców bo mniej więcej torów wyborców chyba jednej komisji wyborczej w większości komisji