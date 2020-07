Wybory 2020. Kacper Płażyński przekazał OBWE uwagi dotyczące opozycji

- Przekazałem swoje refleksje na temat tegorocznych wyborów, w jaki sposób one się odbywają, w jakiej atmosferze. I, niestety, przekazałem również, bo czuję się do tego zobowiązany, co się dzieje tutaj, na naszym pięknym Pomorzu - powiedział podczas sobotniej konferencji Kacper Płażyński.