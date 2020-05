Wybory 2020. Jarosław Kaczyński uderzył w przeciwników. Jest reakcja

zaczyna od cytatu opozycja nie uznaje demokracji nie cofnęła się przed zablokowaniem wyborów większość Rządowa uczyniła wszystko aby dotrzymać terminu w konstytucyjnych to trafna diagnoza Jarosława Kaczyński to jest diagnoza dyktatora który wszystko czyni od 5 lat rozładowujący system demokratyczny w państwie najpierw Trybunał Konstytucyjny Sąd Najwyższy Państwową Komisję Wyborczą w tej chwili Zamiast zająć się obrona Polaków przed porodem wirusem i balkon ze skutkami tej pandemii to panie Kaczyński od dwóch miesięcy demontuje system wyborczy ktoś go całkowicie sobie podporządkować Zajmujący nam ten czas no to w takim razie jeszcze jeden cytat nie cofnęli się przed zablokowaniem z bardzo prostego powodu ponieśli by w nim ciężką porażkę to też diagnoza Jarosława Kaczyńskiego w dzisiejszym wywiadzie że wiemy doskonale kto ma większość Polska zjednoczona większość w cenie odrzuciła b to że tak powiem senackie więc czemu nie przeprowadzi jednych wyborów jeszcze tydzień temu Jacek Sasin zapewniał że wybory od 10 maja Jarosław Kaczyński wszystkich swoich wiernych żołnierzy ustawiał na to żeby mu te wybory 10 maja i prezydenta Andrzeja Dudy na tacy przynieść No okazało się że technicznie nieudacznicy Bill do tego nieprzygotowani Po rozładowaniu systemu opartego o Państwową Komisję Wyborczą więc nie teraz nie narzeka niech się podda regułą demokracji czego czy nie czyni i niech przeprowadzi te wybory jeśli Andrzej Duda jest tak świetnym kandydatem To niezależnie od tego czy wybory odbędą się w maju lipcu czy w październiku powinien te wybory wywiad Jarosław Kaczyński