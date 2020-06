Wybory 2020. Jak znaleźć lokal wyborczy? Jak głosować korespondencyjnie i tradycyjnie? Do której będą czynne lokale wyborcze?

Wybory 2020. Jak znaleźć swój lokal wyborczy? Do której można głosować?

Kolejna kwestia to znalezienie lokalu wyborczego. To ważne, ponieważ głos możemy oddać jedynie w lokalu wyborczym, w którym znajdujemy się w spisie wyborców.

Jak głosować w wybory 2020?

Następnie otrzymasz kartę do głosowania. Żeby oddać prawidłowy głos, należy w kratce obok nazwiska jednego z kandydatów wstawić znak "X". Wypełnioną kartę do głosowania trzeba wrzucić do urny wyborczej znajdującej się w lokalu.

Przed wrzuceniem swojej karty, upewnij się, że zawiera ona takie elementy jak pieczęć obwodowej komisji wyborczej i wydruk pieczęci Państwowej Komisji Wyborczej (znajdziesz je w prawym dolnym roku karty do głosowania). Jeżeli któregoś z tych elementów brakuje, zgłoś to komisji.

Jak głosować korespondencyjnie w wybory 2020?

Gotowy pakiet wyborczy do 26 czerwca wrzuć do nadawczej skrzynki Poczty Polskiej na terenie gminy, w której zlokalizowana jest obwodowa komisja wyborcza właściwa dla twojego spisu wyborców lub zanieś go do właściwego urzędu gminy (w godzinach jego pracy). Wypełniony pakiet w dniu wyborów, w godzinach głosowania możesz zanieść do obwodowej komisji wyborczej w obwodzie głosowania właściwym dla twojego spisu wyborców.