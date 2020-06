Wybory 2020. Incydent przed wiecem Andrzeja Dudy. Mężczyzna wyszedł sam z napisem "długopis"

Tomaszów Mazowiecki to kolejne miasto na trasie wyborczej ubiegającego się o reelekcję prezydenta. Ponieważ na ekspresówce S8 doszło do wypadku i kolumna prezydencka utknęła w korku, Andrzej Duda spóźnił się na spotkanie w czwartkowe popołudnie. Na miejscu oczekiwali go zwolennicy, ale - już tradycyjnie - stawili się również przeciwnicy urzędującej głowy państwa i rządów partii Jarosława Kaczyńskiego. Byli m.in. przedstawiciele środowisk LGBT i posłanka Lewicy Anita Sowińska.