Wybory 2020. Ile wydano na przygotowanie głosowania korespondencyjnego 10 maja? Jacek Sasin: nie będą to pieniądze zmarnowane

- My byliśmy gotowi do tego, żeby wykonać tę pracę nawet na 10 maja. Przesunięcie terminu dla nas oznacza jedynie tyle, że będziemy mieli więcej czasu na wykonanie swojego zadania, bo sądzę, że Państwowa Komisja Wyborcza z tego zlecenia dla Poczty się nie wycofa - dodał Witold Paluszak, wiceprzewodniczący NSZZ Solidarność Pracowników Poczty Polskiej.

Wybory 2020. Koszty przygotowania głosowania korespondencyjnego 10 maja

- Dzisiaj to są pieniądze, które wyłożyły spółki, Państwowa Wytwórnia Papierów Wartościowych i Poczta Polska, tworząc pakiety. Nie będą to pieniądze zmarnowane, bo będą to materiały wyborcze, których użyjemy w wyborach, do których dojdzie – dodał.