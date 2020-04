Wybory 2020 i umorzone śledztwo. Jest postępowanie dyscyplinarne wobec prok. Ewy Wrzosek

Wybory 2020 - to, czy nie są niebezpieczne dla życia i zdrowia ludzi, budzi wątpliwości. A za sprowadzanie takiego bezpieczeństwa grozi osiem lat, a gdy skutkiem jest śmierć - do 12 lat. Wszczęto śledztwo w tej sprawie, a prokurator, która je prowadziła, ma kłopoty.

W komunikacie PK czytamy, że "prokuratura jako instytucja powołana do ścigania przestępstw i stania na straży praworządności nie bierze udziału w życiu politycznym", a "prokuratorzy muszą być apolityczni i niezależni, mają obowiązek bronić praw i wolności obywateli, a nie angażować się w spory polityczne i partyjne".

Wybory 2020. Prokuratura Krajowa: śledztwo nieuzasadnione

PK zauważa, że nie doszło do zdarzenia, które było powodem wszczęcia śledztwa, dlatego nie miało ono podstaw. "Zasady, w tym termin, przeprowadzenia wyborów prezydenckich dopiero są przedmiotem prac legislacyjnych parlamentu" - zwraca uwagę Prokuratura Krajowa.

"Decyzja o śledztwie nie została przez prokurator Wrzosek w żaden sposób uzasadniona. Opierała się na przekazanym pocztą elektroniczną zawiadomieniu odwołującym się do publikacji w internetowym portalu polityczek.pl i skierowanym przeciwko rzecznikowi Prawa i Sprawiedliwości, który nie jest osobą odpowiedzialną za organizację wyborów. Treść zawiadomienia nie wskazywała na uzasadnione podejrzenie popełniania jakiegokolwiek przestępstwa, co jest warunkiem koniecznym do wszczęcia śledztwa" - czytamy w komunikacie.