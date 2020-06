Wybory 2020. Głosowanie korespondencyjne. Jak to zrobić? Do kiedy złożyć wniosek?

Wybory 2020 - zgłoszenie chęci głosowania korespondencyjnego

Wybory 2020. Głosowanie korespondencyjne - terminy zgłoszeń

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego zarówno w kraju jak i za granicą dotyczy również ewentualnego ponownego głosowania w II turze wyborów prezydenckich 2020. Oznacza to, że pakiet wyborczy zostanie wysłany na adres wskazany w zgłoszeniu zamiaru głosowania korespondencyjnego, dokonanym przed pierwszym głosowaniem. Jeśli dana osoba będziesz chciała zagłosować korespondencyjnie tylko w II turze wyborów 2020, to musi to zgłosić najpóźniej do poniedziałku 29 czerwca.