WP Wiadomości Poczta TV ONLINE Program TV Menu Koronawirus informacje

Koronawirus informacje Koronawirus mapa

Koronawirus mapa Polska

Polska Świat

Świat Społeczeństwo

Społeczeństwo Polityka

Polityka Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo Edukacja

Edukacja Tylko w WP

Tylko w WP Innowacje

Innowacje #DzieńdobryWP

#DzieńdobryWP Wideo

Wideo Najnowsze wybory prezydenckie + 2 Jarosław Kaczyńskiduda andrzej oprac. Anna Kozińska 1 godzinę temu Wybory 2020. "Dla Jarosława Kaczyńskiego są idealne, a Andrzej Duda powinien zregnować" Bogusław Chrabota podczas specjalnej debaty WP podkreślił, że apeluje do Andrzeja Dudy, by poważnie przemyślał start w wyborach, do których... Rozwiń jeśli pan prezydent Andrzej Duda m … Rozwiń Transkrypcja: jeśli pan prezydent Andrzej Duda mieści się jeszcze jakoś tak na marginesie przyzwoitości te publicznego ja oczekuję na to że on kłamstwo działki w wyborach Jeśli miałbym w nich uczestniczyć na tych właśnie zasadach to by przejść do historii jako człowiek który de facto jest zwycięzcą plebiscytu organizm w zamachu stanu apeluje żeby bardzo poważnie to przemyślę tylko ja powiem w ten sposób no i co z tego no i co z tego PiS powie wybraliśmy prezydenta to nie ma znaczenia to jest jak z Boga Maradony nieważne czym strzelił Ważne że strzelił Ważne że przeszli mogę panu odpowiedź Tak proszę tylko Marek migalski jeszcze się zgłasza ale jeszcze słowo od Bogusława Oczywiście każda władza może się minimalnym mandacie pamiętamy stan wojenny który przypomniał do szkoły w przedszkolu Jacek Żakowski Otóż rządzący reżim chuda jak nazywali się wtedy Panów zielonych mundurach też się opierali na legitymacji władzy jak się to skończyło pamiętamy A czyli po pracy to już tak 83 84 roku połowa Polaków względnie popierała decyzję o wprowadzeniu stanu wojennego ale jednak pyta legitymację oderwana komplety od zasady etyki i moralności życia publicznego skończyłaś już totalną porażkę resztą i ja myślę że iść prezes Kaczyński z Anitą to powinien pamiętać Marek migalski mam profesor Marek migalski No tylko że właśnie jest jeden polityk w Polsce którzy który chce żeby prezydent rzeczpospolitej miał słabą legitymizację it500 jarosławkach dokładnie on chce z jednej strony żeby Andrzej Duda został prezydentem a z drugiej strony będzie mógł bardzo odpowiadać to że on będzie miał bardzo słabą legitymację do tego żeby spróbować Dlaczego Dlatego że gdyby został wybrany w wyborach powszechnych przy wszystkich standardem optycznych i wygrał na prawie że w pierwszej turze to on mógłby myśleć W drugiej kadencji o pewno się z tego posłuszeństwa politycznego wobec Jarosława Kaczyńskiego nad rzeką zostanie wybrany w ten sposób o którym mówimy dociśnięty kolanem przy upokorzeniu milionów Polaków i bo mam takich procedur demokratycznych to jest taka myśl o samodzielności nie postanie w głowie i to jest tylko to co będzie redaktorka robota jest dowodem na to że ty wybory z punktu widzenia Jarosława Kaczyńskiego wyglądają