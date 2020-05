WP Wiadomości Poczta TV ONLINE Program TV Menu Koronawirus informacje

Wideo Najnowsze opozycja + 2 tłitwybory 2020 oprac. Katarzyna Bogdańska 29 min. temu Wybory 2020. "Czarna środa opozycji". Ryszard Czarnecki nie ma wątpliwości co do zwycięzcy wyborów - Nie jest to żadna porażka, wręcz przeciwnie. Jeśli udało się ocalić jedność koalicji rządowej, rozbić te wszystkie bajeczki o tym, że Gowin... Rozwiń mamy do czynienia ze spektakularną … Rozwiń Transkrypcja: mamy do czynienia ze spektakularną porażką Prawa i Sprawiedliwości które do wczoraj jeszcze mówiło że wybory 10 maja się odbędą mogą się odbyć i nic nie zagraża temu żeby się odbyły z kim Pozdrawiam z Brukseli złapał europejskiego który wraca do pracy jeżeli pan chce zaklinać rzeczywistość to proszę to robić jest pan wolnym obywatelem wolnego kraju natomiast nie jest to żadna porażka wręcz przeciwnie jeżeli udało się ocalić jedność koalicji rządowej rozbić te wszystkie bajeczki covid będzie marszałkiem premierem ten rządzący ma stabilną większość wybory odbędą się to szybko No chodź nie w a a sonda że wskazują jednoznacznie to się będzie po tych dworach cieszyła jeżeli pan chce zaklinać rzeczywistość i żyć takie bańce medialnej chyba dosyć nie chodzi o moje życzenie wczoraj słuchałem polityków opozycji którzy mówili że to jest ich sukces bo zmusili Prawo i Sprawiedliwość do tego żeby wybory przesunął jasne widzę sondaże prezydenckie 5% Poparcia dla Andrzeja Dudy który wygrywa w pierwszej turze 4% Poparcia dla pani kidawy-błońskiej sondaże 40% PiSu dwa i pół razy mniej sondaże platformy jeżeli to cieszy położyć i to niech zawsze mają taką radość ale w takim razie wszystko było takie pod kontrolą to skąd te nerwowe wizyty na Nowogrodzkiej skąd te konferencję porozumienia skąd te tupania że za chwilę wszystko się rozleci nawet Patryk jaki wczoraj w programie robi wszystko żeby jedność w zjednoczonej prawicy utrzymać i to nie było takie wszystko jasne i pod kontrolą Polityka to sztuka rysowania rzeczy murczyn w danym miejscu i czasie to nie jest kartka papieru którą można zapisywać dowolnie Jak się chce to jest materia Gdzie są ludzkie ambicje Gdzie są no różne współrzędne udało się Jaki dać wyjść z sosem albo wyjść na prostą najbardziej pokojowo nie w moim przekonaniu To jest bardzo dobre porozumienie z porozumieniem ja się z tego cieszę uważam że to była czarna środa opozycji mówię o wczorajszym dniu A co więcej w moim przekonaniu również ta wczorajsza debata pokazała powagę tylko prezydenta i bardzo silne podziały do pozycji której gadać i wzajemnie się podatku A czy tych konfliktów zjednoczonej już nie będzie pan będzie po tej Środzie miał taki sam poziom zaufania chociażby do Jarosława Gowina co wcześniej czy jednak zadra w sercu zostanie pytanie panią tak to że patrząc panu w oczy a które zapłaciłem Skypa Powiem w ten sposób że Generalnie w polityce Obowiązuje zasada ograniczonego zaufania o czym pan doskonale wytrawny dziennikarz więc raczej policję się do plecami do ściany Natomiast w ten sposób łączy nas niewątpliwie to że jesteśmy biednym rządzie tworzymy symu większość i myślę że pan wicepremier Jarosław Gowin rozumie język wspólnego interesu publicznego i powiesz jasne tylko że jednak przekaz idzie taki że to Jarosław Gowin zmusił Jarosława Kaczyńskiego do ustępstwa i jak znam osobowość Jarosława Kaczyńskiego to on tak łatwo się z tym nie upora przypomnę w każdą rzecz któryś raz z Jarosław Gowin proponował przedłużenie kadencji prezydenta o 2 lata i nie z tego jednej dymny kadencji Myślę że naprawdę był to że można przez tego wszystkiego nie lubić można mieć takie sine pretensje do niego Ale w moim przekonaniu ten to porozumienie wczorajsze jest jego nie chcę tutaj używać jeszcze w torów ale się go bardzo poważnym kolejnym zwycięstwem podkreślam wybory odbędą się bardzo szybko nie w maju ale bardzo szybko Nie ma mowy o ich o parę miesięcy i wierzę w to że będą to wybory zwycięskie na to wskazują wszelkie sondaże