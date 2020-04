Wybory 2020. Co dalej z funduszem onkologicznym? Beata Szydło wyjaśnia

Co się stało z zapowiedzią prezydenta z 6 marca utworzenie funduszu medycznego który miał przynieść 3 miliardy złotych pomocy dla pacjentów onkologicznych a także finansowanie leczenia dzieci dotkniętych chorobami on mi chorobami rzadkimi czy ten fundusz medyczny powstanie jakie są Pani informację w tej sprawie to decyzja zapadła została podjęta decyzja pan prezydent razem z panem premierem mówi o tym na konferencji prasowej i pan premier potwierdził że te 3 miliardy złotych zostaną skierowane do tego funduszu więc będzie on uruchomiony i będzie wspierał pacjentów że pan prezydent zaprezentuje zaproponuje w najbliższym czasie ja żeby poszerzyć zakres tych świadczeń kto tego funduszu miały być może pani powiedzieć na ten temat więcej kiedy jakie to będą dokładnie to pracują jakie to będą dokładnie propozycje i kiedy możemy je zapoznać Kiedy pan prezydent przedstawił będziemy przedstawiać w najbliższym czasie w najbliższych w najbliższym dniach pan prezydent zaprezentuje swój program również wtedy mówił na ten temat że to będzie ten tydzień czy to będzie następny tydzień pani premier tutaj proszę mi pozwolić na razie jeszcze nie ujawnia się tej daty jest kampania mimo że dość specyficzna ale jednak ale jednak kampania więc wiemy konsekwentnie na szklankę pani nie jednym z jego elementów właśnie w tych najbliższych w najbliższym czasie jest prezentacja programu pana