Wybory 2020. Były ambasador USA o spotkaniu Andrzeja Dudy z Donaldem Trumpem: Lepiej, gdybyśmy w ogóle go teraz nie zaprosili

- Nie wiem, jaka jest jego intencja, ale powstaje pytanie, jak to wygląda. A wygląda na to, że jest to gest ze strony Trumpa na rzecz Dudy. Ponieważ termin kilka dni przed wyborami jest niefortunny - dodaje Fried.

Ekspert zauważa, że w sytuacji, gdy do spotkania Trumpa z Dudą dojdzie na kilka dni przed wyborami prezydenckimi w Polsce, "to powstaje wrażenie, że Ameryka popiera Dudę jako kandydata na prezydenta. A to nie jest słuszne". - To nie jest nasza amerykańska sprawa. To, na kogo głosować, ma być decyzją tylko i wyłącznie Polaków - podkreśla były ambasador powołując się na amerykańską tradycję.