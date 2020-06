Wybory 2020. Była szefowa kampanii Dudy: "To było upokarzające"

Wybory 2020. Krótka współpraca z Andrzejem Dudą

Jolanta Turczynowicz-Kierryło pojawiła się u boku Andrzeja Dudy niespodziewanie. Choć miała dać kampanii wyborczej świeże spojrzenie i energię, to bardzo szybko opuściła najbliższy krąg prezydenta. W wywiadzie dla TVN24, żali się, że mimo ataków prasy nikt w sztabie nie stawał w jej obronie.

Wybory 2020. Trudne relacje ze sztabem

Turczynowicz-Kieryłło przytoczyła dziennikarzom TVN24 sytuację, w której była premier tuż przed konferencją prasową nalegała, by nie przedstawiać z imienia i nazwiska szefowej kampanii, bo jej nazwisko jest dla prezydenta za długie do zapamiętania. Spór ten doprowadził to opóźnienia konferencji, ale ostatecznie mecenaska została przedstawiona przez Adama Bielana. Sytuację tę prawniczka nazwała upokarzającą.