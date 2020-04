Wybory 2020. Beata Szydło: twarzą kampanii jest Andrzej Duda

dziennikarze internauci wyborcy zastanawiają się dzisiaj dlaczego to pani jest dzisiaj główną twarzą kampanii prezydenta Andrzeja Dudy główną twarzą kampanii Andrzeja Dudy jest prezydent Andrzej Duda bo to jest kampania prezydencka i mam nadzieję że pan prezydent Andrzej Duda zwyciężył w wyborach i będzie mógł ponownie pełnić swoją funkcję przez kolejną kadencję ale jeśli chodzi o członków sztabu ludzi pracujących przy kampanii prezydenta totalnie dzisiaj jest na pierwszym froncie tak jak przy okazji potrzebnej kampanii zresztą to jest rzecz naturalna że ja jestem w kampanii Andrzeja Dudy i pracuje z razem z Andrzejem Dudą tak było 2015 roku Tak jest I teraz Oczywiście to jest inna kampania inne są te rolę specyfika tego czasu związanego z epidemią też nieco pokrzyżowała plany kampanijny więc musieliśmy przy modelować nasze dział ale zawsze w kampanii Najważniejsza jest praca drużynowa pracujemy w tej chwili na zwycięstwo o naszego kandydata Andrzeja Dudy pozostało już niewiele czasu im że to ostatnia prosta kampanii będzie mogła choć trochę przypominać ten czas kampanijny i pozwolić nam na zaprezentowanie planów tych projektów programów właśnie bo to będzie ten moment szczególnie w którym będziemy mówić o programie pana prezydenta i że będziemy mogli chociaż w tych ciągu tego czasu jej sytuacja pozwoli na to by Oczywiście to jest czas szczególny związany z epidemią będziemy starali się być jak najbardziej aktywni