Wideo Najnowsze samorząd + 2 wybory prezydenckieandrzej wnuk oprac. Piotr Białczyk 1 godzinę temu Wybory 2020. Andrzej Wnuk: na podstawie maila nie przekażemy spisu wyborców - My w samorządzie działamy w oparciu o przepisy prawa. Tak więc mail (wysłany przez Pocztę Polską z prośbą o przekazanie danych obywateli... Rozwiń minister Sasin mówił o tym że prze … Rozwiń Transkrypcja: minister Sasin mówił o tym że przecież przyszły maile że to już wszystko legalne i większość stwierdziło że sam ma ale wystarczy żeby przekazać takie takie listy wyborcze pan niestety my w samorządzie działamy w oparciu o przepisy prawa więc mail zwłaszcza niepodpisany nie jest dla was dokumenty w tym zakresie Jeśli dostaniemy dokument tak jak powiedziałem zgodnie z wytycznymi to te listy przekażemy większość prezydentów miast Mówi jednak teraz głośno że to jest niezgodne z prawem i oni otwarcie się buntują tak jest chociażby w Gdańsku tak jest w Sopocie w Kielcach i wielu wielu polskich miastach gdzie państwo nie chciałbym oceniać moich kolegów i innych miastach samorządowców natomiast prawo mówi w tym przypadku wyraźnie że jeśli kwestie związane z listami wyborczymi PKW wydając swoją rekomendacje działa w granicach prawa więc my jeśli spełnimy które określiła Państwowa Komisja Wyborcza nie mamy podstaw do tego żeby odmówić działania zgodnego z prawem jak zareagowali na to mieszkańcy Zamościa No bo w internecie pojawiły się szereg opinii całej Polski które też nie podoba się to że włodarze miast i wsi będą wysyłać te dane do Poczty Polskiej jak pana mieszkańcy mieszkańcy Zamościa na to zareagować jakie pan głosy słyszę wie pani oczywistym jest że w dzisiejszych czasach opinia eksperta internetowego więcej znaczy niż opinia radcy prawnego czy państwo wyborczej w związku z tym dostaliśmy kilkanaście może kilkadziesiąt informacji o tym że mieszkańcy nie Życzą sobie przekazywania swoich danych osobowych poczty polskie natomiast różnić właśnie opinie eksperta internetowego od opinii prawnej my musimy działać zgodnie z prawem i przekazanie list wyborczych jest tożsame z przekazaniem to jest jakby zupełnie inna para kaloszy a teraz co do kwestii tego czy te listy wyborcze zostaną przekazane w sposób ubezpieczony czy niezabezpieczony My postaramy się żeby nasi informatycy zabezpieczyli te przekazy tak żeby nie można było tych danych z list wyborczych podkreślam z list wyborczych a nie danych osoby a jakie dane na tych listach wyborczych się znajdą czy to będzie tylko imię nazwisko czy tak jak się mówi Nie będę dokładny adres i numer PESEL jakie dane konkretnie macie przekazać takie dane jak zawsze przekazuje komisjom wyborczym w przypadku przeprowadzania wyborów czy państwo doskonale wiecie jeśli uczestniczyć w wyborach że jest to imię nazwisko adres zamieszkania między innymi PESEL po to żeby można było sprawdzić z dowodu osobistego tożsamość głosującego No teraz kluczowe pytanie kiedy Pana zdaniem i pana doradcy pana prawnicy mówią o tym przekazać ten ten dokumentację czy dopiero kiedy zostanie uchwalone przepisy dotyczące wyborów korespondencyjnych czyli na kilka dni przed wyborami czy już teraz na podstawie przepisów jak mówi Jacek Sasin wicepremier Jacek Sasin wydanych związanych z koronawirusy mi walką z Korony wirusem ty na to pytanie pani odpowiedź z prostego powodu byśmy nie jeszcze oficjalnie pisma w sprawie przekazania danych dostaliśmy maila i na podstawie tego maila na pewno takich