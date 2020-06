WP Wiadomości Poczta TV ONLINE Program TV Menu Koronawirus informacje

Wideo Najnowsze lgbt + 3 wybory prezydenckiepaweł muchaduda andrzej oprac. Krystian Winogrodzki 1 godzinę temu Wybory 2020. Andrzej Duda o LGBT. Prezydencki minister Paweł Mucha: nie ma dyskryminacji Prezydencki minister odniósł się do tematu LGBT poruszanego przez Andrzeja Dudę. - Wszystkie wypowiedzi pana prezydenta są formułowane z... Rozwiń ale no nie oszukujmy się że nagle … Rozwiń Transkrypcja: ale no nie oszukujmy się że nagle Pojawiają się bardzo kontrowersyjne wypowiedzi de facto No zawierające pewną część człowieczeństwa osobom lgbt o tym że to tylko ideologia to nie ludzie takie dosyć ostre mocne mogące powodować to że ci ludzie będą atakowani to w szczycie kampanii wyborczej Proszę powiedzieć czy jakieś badania robione i dlatego ten temat w tym momencie wypłynął Panie redaktorze wszystkie wypowiedzi które które są formułowane bezpośrednio przez pana prezydenta Są formułowane z perspektywy wsparcia dla polskiej rodziny i żadna z tych wypowiedzi w żaden sposób nie nie narusza niczyjej godności i tego rodzaju dzisiaj włosy które się pojawiają publicznej to bardzo często też są na głosy krytyczne ze strony polityków którzy sami ubiegał się o urząd a powiedzmy sobie szczerze opinia publiczna postrzega też te dyskusję w z jednej strony aktywności Rafała trzaskowskiego w Warszawie który przygotował karta lgbt która była bardzo szeroko komentowana i krytycznie też oceniana a z drugiej strony pan bez mówi odwzorowaniu tych wartości właśnie konstrukcyjnych i mówi tak dzisiaj wsparcie dla polskiej rodziny to nie tylko programy takie jak 500 plus jak 300 plus to także godziwe dochody dochód rozpoczął polskiej rodziny który rośnie to także pewne miejsca pracy to ochrona miejsc pracy to wsparcie dla ocenie oczywiście tak jak tutaj są rzeczy które tylko pytanie brzmi jak tam sobie wyobraża jak mam sobie wyobraża później debatę prezydencką w której będzie brał Robert Biedroń zadeklarowany gej i jednocześnie zaraz obok został Andrzej Duda którego członkowie sztabu mówią o tym że na lgbt to nie ludzie a ideologia że trzeba powstrzymać tę idolo i że nie można słuchać takich idiotyzmów o prawach człowieka czy jakieś równości to są słowa posła Przemysława czarnka których także wstawię rudy No jak on sobie wyobraża debatę polityczną i debatę prezydencką w takich okolicznościach panie dyrektorze musimy odróżnić kilka swe Po pierwsze jeżeli mówimy o indywidualnym wyborze każdej osoby jeżeli chodzi o sferę intymną jeżeli chodzi o jego relacje to są oczywiście rzeczy które zależą od danej osoby i tutaj nie ulega też wątpliwości mamy równość wobec prawa mamy poszanowanie godności każdej osoby ludzkiej Natomiast jeżeli mówimy o perspektywie polityczne i pewnych działania które ma prowadzić administracja państwowa jeżeli mówimy o kwestii inicjatyw które są podejmowane przez zgłoszone przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej to nie można prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej odbierać uprawnienia do tego żeby powiedział sposób bardzo wyraźny dla mnie priorytetowe są sprawy rodziny dla mnie priorytetowa jest wsparcie rodziny z perspektywy społecznej z perspektywy państwa tego co prawda dla mnie najważniejsze seksu kiedy kto nazywa to coś o tym że osoby lgbt to tato nie ludzie to tylko ideologia to też tak I jeżeli padły słowa dotyczące dotyczące osób czy nie Czy ludzi zaangażowanych w określony ruch to to dzisiaj mówimy o tym że krytycznie można oceniać działania które mają charakter działań ideologicznych i właśnie o tej słowa nikt się nie odnosi bezpośrednio tak jak mówię do jakiegokolwiek człowieka i w żaden sposób nie ma tutaj na celu dyskryminacji jakiejkolwiek osoby ludzkiej niezależnie od jej preferencji seksualnych od Pana zdaniem te wypowiedzi prezydenta Albo cały dobrze przyjęta na świecie i one dobrze dobrze robią dla Polski sprawiają że Polska rośnie w siłę i i widać te nasze czytając wpisy na router się czytając wpisy w zagranicznych mediach bardzo Zdecydowanie się tutaj też wypowiedział co do tych komentarzy które wybaczyły jego słowa czy które były wyrwane z kontekstu tak jeżeli dziennikarze błyskawicznie Odpowiedzieli że znają język polski i dostanę mieli kontakt wypowiedzi nie Zachodni dziennikarze kreują też sytuację jeżeli chodzi o wynik wyborczy No bo pani rektorzy na jesteśmy suwerennym państwem to jest tak że władza należy do nas wszystkich do narodu do obywatela Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach decydują się prezydent że takimi wypowiedziami projektu spowoduje to że będziemy mieć dzisiaj ataki na lesbijki ale no Nikt nie nie mówi o tym i to prezydent dzisiaj bardzo wyraźnie też Lublinie Podkreślał jest prawo do wypowiedzi Swoboda manifestacji może mieć swoje poglądy