Wybory 2020. Aleksander Kwaśniewski: Donald Tusk jest przewidywalny

chwilę temu Małgorzata kidawa-błońska razem z Borysem budką odstąpili swój własny sukces bo powiedzieli że to że teraz wyborów nie będzie to jest sukces właśnie Małgorzaty kidawy-błońskiej która jedyna miało to że nie mogą się odbyć te wybory i ona nie będzie w sensie w inny sposób bojkotować to jest sukces Małgorzaty kidawy-błońskiej Czy to jest takie miękkie pożegnanie się z marzeniami o prezydenturę bo za chwilę na wyskoczy Donald Tusk nie wiem co się dzieje wewnątrz Platformy Obywatelskiej Oczywiście trzeba teraz być przygotowanym że każda partia będzie mówiła że to ich sukces No bo to ich sukces i tak dalej I wszyscy będą mieli usta pełne najpiękniejszych słów o demokracji ale tak naprawdę to jest klęska demokracji to jest To jest fatalne moment nie wiem Platforma musi się poważnie zastanowić co chcę zrobić z tymi wyborami które będą na przykład pod koniec lipca czy pod koniec Czy na początku sierpnia w tej chwili czy na zdrowy rozum oczywiście powinno być tych chwil nowe rozdanie wyborcze dlatego że mamy do czynienia z ogłoszeniem nowych wyborów w jaki sposób będą to podejrzewam kosy się na liście jakoś tam w tej chwili interpretować zobaczymy Myślę że platforma znalazła się w kłopocie bo był impet kampanijny i wydawało się że Małgorzata kidawa-błońska ma szansę na odegranie istotnej roli a na pewno na bycie w drugiej turze wyborów na w tej chwili wydaje się że to nim ten został zapłacony Jak odzyskać Czy przez Donalda Tuska czy przez jakby taki reset Małgorzaty kidawy-błońskiej Nie mam pojęcia ale na pewno kandydat platformy jest wyjątkowo trudnym położeniu prezencie Donald Tusk byłby lepszym kandydatem niż Małgorzata kidawa-błońska czy nie zwłaszcza na takie czasy jak sam pan mówi Nie nie wiadomo czego się spodziewać po Jarosławie Kaczyńskim zjebany nie wiem bo u ciebie mówię nie wiem Donald Tusk podjął decyzję o nie kandydowaniu bardzo racjonalną dlatego że to jest twoje który rządził 7 lat rządził w Polsce a więc on ma za sobą cały bagaż decyzji lepszych gorszych na lekturę będą wypominać ale a więc na atakowaniu Donalda to byłoby stosunkowo proste Czy w warunkach ją zrezygnował wtedy ja ja zrozumiałem tą decyzję i wyjebałem się ona słuszna czy dzisiaj w takiego kryzysu politycznego Polacy chcieliby mieć przewidywanego doświadczonego polityka który potrafiłby jakby pokazać pewno perspektywę jak z tego jak z tego bagna wyjść być może ja tego nie wykluczał ale pewności nie mam Donald przewidywalny dla Polaków niż Małgorzata kidawa-błońska i miałbyś jest przewidywalny bo jest wszystkim powszechnie znany na przykro go nie lubi to nie lubi ale kto go ceni go to go ceni to to jest oczywiście tych nowych wyborców na ile oni będą chcieli pozytywnie kojarzyć Tuska a nie ulegać tej propagandzie anty tuskowej nie wiem wydaje mi się że ciągle jakby powiedzieć kwestia kandydatury Tuska jest ma swoje plusy i minusy Ale my przecież pojawili silnik kandydacie Myślę że tata ograniczona kampania wyborcza No jednak pokazała że nie że zarówno Kosiniak jaki kandydat lewicy Robert Biedroń dysponują to innymi ja to tam i swoimi elektorat ami które które można rozszerzać więc jeżeli te wybory które nie mają być nie wiem Według jakich zasad się odbędą i czy będą dotyczyć tej grupy kandydatów którzy wczoraj widzieliśmy w debacie czy trochę zmienionego zespołu Nie no to to to trochę inną Dynamic tylko pytanie czy będzie można tam kampanię rzeczywiście dobrą kampanię normalną kampanię wyborczą przeprowadzić w prezencie Jaki świat odbierze sytuacje w Polsce to znaczy spojrzy na nas jako na Pionierów rozwiązań prawniczych na czasy koronawirusa czy bardziej Jakiś taki dziwny twór prawny 1 niestety dziwny twór dziwny twór bo gdyby Gdyby byli rzeczywiście pionierami można było tego typu pomysły traktować jako model dla kogokolwiek No to oczywiście sytuacja byłaby inna ale jaki to model No skoro my nie wiemy co ma być skoro nie z jednej strony Łamana jest konstytucja z drugiej strony nie ma żadnego sensownego planu No to jaki może być telewizorem ja uważam że Polska od czasu pis-u coraz bardziej dla wielu obserwatorów w Europie przede wszystkim ale to się na świecie jest znakiem zapytania to po tym co się wydarzyło wczoraj co będzie w najbliższych tygodniach to ten znak zapytania To już będzie takich wielkości właściwie od Bałtyku po po Tatry no