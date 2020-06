Wybory 2020. 4200 zł zasiłku solidarnościowego dla bezrobotnych

Zasiłek solidarnościowy 4200 zł. Kiedy?

Zasiłek solidarnościowy 4200 zł. Dla kogo?

Projekt zakłada, że osoby, które straciły pracę na skutek epidemii koronawirusa będą mogły otrzymać przez kwartał 1400 zł miesięcznie. Daje to w sumie 4200 zł. Co istotne, jest to kwota netto, czyli "na rękę". Warto dodać, że od tego zasiłku nie będzie można dokonywać potrąceń i egzekucji, np. komorniczych z tytułu wcześniejszych wierzytelności.