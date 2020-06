Koronawirus w Polsce. Obostrzenia wrócą? Wojciech Andrusiewicz: Nie jest to na razie ta skala

Koronawirus w Polsce. Czwartkowy komunikat MZ: 30 kolejnych ofiar śmiertelnych

Koronawirus w Polsce. Ministerstwo Zdrowia uspokaja

Rzecznik MZ dodał, że resort szacuje, że niedługo liczba odnotowywanych zakażeń będzie się zmniejszać. - Liczymy, że ta jutrzejsza liczba może być mniejsza. Dzisiaj tych 88 osób, to głównie rodziny górników - są to osoby z kwarantanny, więc nie ma możliwości, żeby te osoby zarażały na ulicach - przekonywał Wojciech Andrusiewicz.

Koronawirus w Polsce. Ponad 1800 łóżek zajętych

- Nie jest to na razie ta skala, która by powodowała, że musielibyśmy podjąć decyzje - dodał, przypominając, że nadal obowiązują zasady dystansu społecznego, a jeśli nie da się go zachować, to wciąż należy nosić maski ochronne.