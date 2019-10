Wybory 2019. Wybuch gazu w lokalu, zmieniono miejsce głosowania

W budynku, gdzie znajduje się jeden z lokali wyborczych, doszło do wybuchu gazu. Nikomu nic się nie stało, ale wójt gminy Sawin w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców wystąpił z wnioskiem o przeniesienie lokalu. Głosowanie będzie odbywało się gdzie indziej.

"Lokal wyborczy będący siedzibą Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Łowczy-Kolonia pod adresem Łowcza-Kolonia 39, 22-107 Sawin zostaje przeniesiony do lokalu zastępczego znajdującego się w Szkole Podstawowej w Wólce Petryłowskiej, Petryłów 15, 22-107 Sawin" - czytamy na stronie gminy.

Do wybuchu doszło podczas serwisowania pieca gazowego, który uległ awarii. Na szczęście nikomu nic się nie stało.

Wójt zapewnił mieszkańcom dojazd busem do przeniesionego lokalu wyborczego. Wyznaczył godziny i miejsce zbiórki.

Wybory parlamentarne 2019 – jak głosować?

Procedura głosowania podczas niedzielnych wyborów nie jest skomplikowana. 13 października należy stawić się w lokalu wyborczym odpowiadającemu naszemu miejscu zameldowania (placówki będą otwarte od godziny 7 rano do 21 wieczorem). Na miejscu zostanie zweryfikowana nasza tożsamość, dlatego należy mieć przy sobie dokument ze zdjęciem. Może być to zarówno dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, jak i legitymacja studencka.

Po okazaniu dokumentu będziemy mogli odebrać kartę do głosowania. Aby prawidłowo oddać głos, należy wstawić znak „X” w kratce tuż obok nazwiska jednego kandydata do Sejmu oraz jednego kandydata do Senatu.