Wybory 2019. Tomasz Sakiewicz apeluje do Kukiz'15 i Konfederacji: wycofajcie się

Okładka piątkowego wydania "Gazety Polskiej Codziennie" mogła zaskoczyć niektórych czytelników. Na okładce naczelny gazety Tomasz Sakiewicz wystosował apel do polityków Kukiz'15 oraz Konfederacji: wycofajcie się z wyborów i pokażcie, że bardziej kochacie Polskę niż pieniądze.

- Wiele wskazuje, że ani Konfederacja, ani Kukiz ’15 startujący z list PSL nie dostaną żadnych mandatów. Konfederaci nie wejdą do Sejmu, a Kukiz odda swoje głosy zielonym postkomunistom, sam nic nie dostając. Jedyne, o co mogą walczyć, to partyjne subwencje - ocenił Tomasz Sakiewicz w ostatnim wydaniu gazety przed ciszą wyborczą.