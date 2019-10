Wybory 2019. Małgorzata Kidawa-Błońska apeluje do młodych

- Wierzymy, że te wybory mogą odsunąć PiS od władzy - stwierdziła na konferencji w Warszawie Małgorzata Kidawa-Błońska. W ostatnich godzinach kampanii wyborczej kandydatka Koalicji Obywatelskiej wystosowała apel do młodych. - Od was będzie zależeć, jak będzie wyglądać Polska - stwierdziła wicemarszałek Sejmu.

- Zwracam się do młodych wyborców. Nie słuchajcie polityków, ekspertów, dziennikarzy. Słuchajcie własnego serca. Sami podejmijcie decyzje, ale pójdźcie do wyborów 13 października. To jest wasz czas, miejcie tę odwagę - apelowała Kidawa-Błońska.