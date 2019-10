Wybory 2019. Lewica walczy o głosy tuż przed ciszą wyborczą

Adrian Zandberg, Włodzimierz Czarzasty i Robert Biedroń przekonują nieprzekonanych wyborców do oddania głosów na Lewicę. Na konferencji prosili o wsparcie przed wyborami parlamentarnymi 2019, odpowiadali też na żywo na pytania użytkowników Facebooka.

Liderzy Lewicy prosili swoich sympatyków, by do ostatniej chwili przekonywali znajomych i rodzinę do oddania głosu. - W Polsce nie mieszkają elektoraty, w Polsce mieszkają ludzie. To nie jest tak, że PiS czy Platforma mają jakiś elektorat na własność - mówił Adrian Zandberg.