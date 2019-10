Adrian Zandberg już we wtorek w debacie wyborczej w TVN 24. Kim jest reprezentant Lewicy?

Adrian Zandberg występuje już dziś w debacie wyborczej emitowanej w TVN 24. Sprawdź, co warto wiedzieć o kandydacie Lewicy.

Adrian Zandberg – reprezentant Lewicy

Adrian Zandberg urodził się 4 grudnia 1979 roku w Aalborgu (Dania), ale jego rodzina przeniosła się do Warszawy pod koniec lat 80. Jest polskim historykiem, nauczycielem akademickim, doktorek nauk humanistycznych, politykiem oraz członkiem Zarządu Krajowego partii Razem . Studiował prawo oraz historię na Uniwersytecie Warszawskim. Studiów prawniczych nie skończył, a historyczne ukończył w 2002. 27 czerwca 2007 zyskał stopień naukowy doktora na Wydziale Historycznym UW.

Był członkiem Unii Pracy. Pełnił funkcję przewodniczącego organizacji młodzieżowej tej partii – Federacji Młodych UP, gdzie jego zastępczynią była Barbara Nowacka. Z Unii Pracy odszedł w kwietniu 2005 wraz z większością władz młodzieżówki w proteście przeciw zbyt bliskiej współpracy między SLD i UP. W 2005 współtworzył partię Unia Lewicy III RP, zasiadając w jej zarządzie. W tym samym roku odszedł z tej partii, także z powodu sprzeciwu wobec podjęcia przez nią współpracy z SLD. Również w 2005 współtworzył stowarzyszenie Młodzi Socjaliści.

W lipcu 2009 Zandberg został wybrany do prezydium Rady Naczelnej Polskiej Partii Socjalistycznej. W maju 2015 współtworzył Partię Razem i zasiadł w jej zarządzie krajowym, a w wyborach parlamentarnych w 2015 kandydował do Sejmu z pierwszego miejsca na liście Partii Razem w okręgu warszawskim (nie uzyskał jednak mandatu, gdyż Razem nie przekroczyło progu wyborczego). W wyborach w 2019 ubiegał się (bezskutecznie) o mandat posła do Parlamentu Europejskiego z listy komitetu Lewica Razem. Po wyborach nazwę tę przyjęła jego partia.