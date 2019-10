Wybory 2019. Grzegorz Schetyna w Brukseli. Spotkał się z Donaldem Tuskiem

Grzegorz Schetyna spotkał się w czwartek w Brukseli z Donaldem Tuskiem. Z nieoficjalnych informacji wynika, że oczekiwał jasnej deklaracji byłego premiera w sprawie kandydowania na prezydenta Polski. - Wszystko jest otwarte - powiedział po spotkaniu Schetyna.



- Powiedzieliśmy sobie, że umawiamy się na następne rozmowy, spotkania, widzimy się w listopadzie w Zagrzebiu na zjeździe EPP. Wszystko jest otwarte. Najpierw przedstawimy drogę dojścia do tej kandydatury, a później oczywiście także wskazania personalne, ale to w tej kolejności - powiedział po spotkaniu z Tuskiem Schetyna.

Lider PO przypomniał, że do 1 grudnia Tusk sprawuje stanowisko przewodniczącego Rady Europejskiej. Dodał, że stanowisko byłego premiera, który nie daje jednoznacznej odpowiedzi na temat swojej przyszłości politycznej, nie ma nic wspólnego z hamletyzowaniem.

Po spotkaniu Schetyna zamieścił na swoim profilu na Twitterze zdjęcie, na którym uwieczniono jego i Donalda Tuska podczas rozmowy w Brukseli. "Na Zachodzie bez zmian" - opisał je lider PO, nawiązując do słynnej antywojennej powieści Ericha Marii Remarque’a.

- Wybory prezydenckie są strategiczne, najważniejsze jest wybranie przez opozycję kandydata, który będzie miał największe szanse przekonać tych, którzy dziś głosują na PiS oraz wahających się, i wygrać; jest kilka nazwisk które poważnie rokują - powiedział w środę Donald Tusk w rozmowie z TVN24 i Polsat News w Brukseli. - Jeśli pojawi się jednoznaczna wola, by wspólnie zbudować kandydaturę w wyborach prezydenckich, która ma szansę na zwycięstwo, to nikt nie powinien się wahać, ale proszę w związku z tym nie wyciągać wniosków personalnych w stosunku do mnie - zaznaczył.